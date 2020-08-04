Лукашенко: у каждого, кто имеет право голоса, должна быть возможность принять участие в выборах

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. У каждого человека, кто имеет право голоса, должна быть возможность принять участие в выборах. На это Президент Беларуси Александр Лукашенко обратил сегодня внимание, встречаясь с председателями облисполкомов и Минского горисполкома, помощниками по областям и Минску, передает корреспондент БЕЛТА.

"У каждого человека, кто имеет право голоса, должна быть возможность принять участие в выборах. Особенно посмотрите за стариками, инвалидами. Есть еще и люди, которые болеют коронавирусом, надо помочь им проголосовать, чтобы они могли сделать свой выбор", - сказал Александр Лукашенко.

Президент отметил, что на эту электоральную кампанию аккредитовано рекордное количество наблюдателей - более 45 тыс. "Есть и зарубежные. Надо окружить их в хорошем смысле слова заботой, потому что это люди героические: они не побоялись в пандемию приехать в Беларусь из-за рубежа, даже пусть из России, Украины. Не побоялись, приехали, чтобы посмотреть, как идут наши выборы. Поэтому к ним надо соответствующее отношение", - обратил внимание глава государства.

Вместе с тем Александр Лукашенко подчеркнул, что выборы пройдут в строгом соответствии с белорусским законодательством и исключительно в интересах белорусского народа. "Если у кого-то иные ожидания, то напрасно. Белорусские законы, белорусский народ - это главное", - добавил он.-0-

Фото Николая Петрова