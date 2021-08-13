На встрече с местными жителями
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13 августа, Рогачевский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко у школьной доски рассказал сельчанам о стратегии развития деревень и агрогородков, в том числе в рамках проекта "Деревня будущего". В таком формате прошла его сегодняшняя встреча с местными жителями в агрогородке Тихиничи Рогачевского района, передает корреспондент БЕЛТА.
Специально для встречи с Президентом на улице агрогородка были установлены скамьи для людей, а для главы государства приготовили мел и доску, чтобы он мог наглядно все рассказать. Александр Лукашенко отметил, что в свое время работал учителем, и теперь как раз пригодился этот опыт.
Глава государства напомнил, что около 15 лет назад в Беларуси подумали о том, что "долги деревне надо возвращать". С тех пор были реализованы программы по возрождению села, создавались агрогородки, развивался производственный сектор, для нужд сельского хозяйства начала поставляться более мощная техника. Соответственно, возникла необходимость в объединении и укрупнении хозяйств. С другой стороны - встал вопрос, что делать с деревнями, которые ранее были центрами небольших сельхозпредприятий. "Принято решение, что эти все деревни надо сохранить", - сказал он. Александр Лукашенко условно обозначил их как деревни второго уровня, а агрогородки - первого уровня.
Кроме того, есть еще и так называемые неперспективные деревни или хутора. Президент отметил, что если найдутся те люди, а такие примеры есть, которые бы нашли возможность сохранить эти населенные пункты и что-то там сделать, то их будут поддерживать. "Третьему уровню - самому низкому - этим деревенькам и хуторам быть, если найдутся люди, которые вернутся в свою деревню или просто ее возьмут. Мы и земельный участок дадим, и поможем. Чтобы только она жила", - заявил глава государства.
Вместе с тем задачи сохранить абсолютно все деревни третьего уровня не стоит, и это при современном уровне развития производства на селе и не надо. "Жизнь изменилась. За этим производством подтягивается и социальная сфера - из этих неперспективных деревень, хуторов в крупные деревни, а больше всего - в агрогородок", - рассказал Александр Лукашенко.
"То есть в том плане, что я сюда приехал и мы говорим о деревне будущего, - вот она здесь. Это не какие-то потусторонние рассказы", - подчеркнул глава государства.
Кроме того, Александр Лукашенко напомнил о наличии в стране отдельных планов по развитию поселков городского типа и городов-стотысячников.-0-
Специально для встречи с Президентом на улице агрогородка были установлены скамьи для людей, а для главы государства приготовили мел и доску, чтобы он мог наглядно все рассказать. Александр Лукашенко отметил, что в свое время работал учителем, и теперь как раз пригодился этот опыт.
Глава государства напомнил, что около 15 лет назад в Беларуси подумали о том, что "долги деревне надо возвращать". С тех пор были реализованы программы по возрождению села, создавались агрогородки, развивался производственный сектор, для нужд сельского хозяйства начала поставляться более мощная техника. Соответственно, возникла необходимость в объединении и укрупнении хозяйств. С другой стороны - встал вопрос, что делать с деревнями, которые ранее были центрами небольших сельхозпредприятий. "Принято решение, что эти все деревни надо сохранить", - сказал он. Александр Лукашенко условно обозначил их как деревни второго уровня, а агрогородки - первого уровня.
Кроме того, есть еще и так называемые неперспективные деревни или хутора. Президент отметил, что если найдутся те люди, а такие примеры есть, которые бы нашли возможность сохранить эти населенные пункты и что-то там сделать, то их будут поддерживать. "Третьему уровню - самому низкому - этим деревенькам и хуторам быть, если найдутся люди, которые вернутся в свою деревню или просто ее возьмут. Мы и земельный участок дадим, и поможем. Чтобы только она жила", - заявил глава государства.
Вместе с тем задачи сохранить абсолютно все деревни третьего уровня не стоит, и это при современном уровне развития производства на селе и не надо. "Жизнь изменилась. За этим производством подтягивается и социальная сфера - из этих неперспективных деревень, хуторов в крупные деревни, а больше всего - в агрогородок", - рассказал Александр Лукашенко.
"То есть в том плане, что я сюда приехал и мы говорим о деревне будущего, - вот она здесь. Это не какие-то потусторонние рассказы", - подчеркнул глава государства.
Кроме того, Александр Лукашенко напомнил о наличии в стране отдельных планов по развитию поселков городского типа и городов-стотысячников.-0-