Лукашенко: удаленное обучение не заменит живую лекцию или общение в студенческой группе

29 июня, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Удаленное обучение не заменит живую лекцию или общение в студенческой группе. Такое мнение высказал Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с педагогическим активом страны, передает корреспондент БЕЛТА.

"Удаленное обучение не заменит живую лекцию или общение в студенческой группе, занятия, на которых происходит обмен не только знаниями, но и энергией, где молодежь осваивает важнейшие в жизни навыки - коммуникабельность, способность к публичным выступлениям, аргументированному изложению своей точки зрения", - сказал Президент.

Александр Лукашенко отметил, что сейчас, в период пандемии, вокруг темы дистанционного образования много суеты. "Для нас весьма очевидным стало отставание тех учреждений, где использование этой формы обучения носило формальный характер. Одни делали вид, что учат, а другие - что учатся. Думаю, все сделали выводы о своей готовности или неготовности идти в ногу со временем", - заявил глава государства.

Президент считает, что дистанционное образование должно стать одним из вспомогательных элементов. Но педагог, учитель, преподаватель, живое общение с ними были и останутся главными. "И пусть те, которые мечтают всю систему школьного и высшего образования перевести в электронный формат, объяснят, как можно дистанционно научить будущего хирурга, особенно на начальной стадии, проводить операции", - отметил он.-0-