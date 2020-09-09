Лукашенко: удалось спасти страну и стабильность, но расслабляться пока рано

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко убежден, что в сложившейся ситуации внутри и вокруг Беларуси удалось спасти страну и сохранить стабильность в ней, но расслабляться пока рано. Об этом он заявил в интервью ведущим российским СМИ.

Президент в ходе интервью ответил на вопросы относительно порой жестких действий правоохранителей при пресечении несанкционированных акций и беспорядков. "На улицах работает ОМОН и внутренние войска. Это их задача - стабилизация обстановки, удержать страну. Они нарушили закон? Нет. Единственное, что мне не нравилось в этом - когда я увидел кадр… Конечно, он (участник протестов. - Прим. БЕЛТА) там где-то что-то натворил, бежал от этого столкновения. Понимаете, когда люди возбуждены, он получил. Я с ними встречался (правоохранителями. - Прим. БЕЛТА) и по-мужски им сказал: ребята, я это не приветствую, не надо, лежачего не бьют".

"А почему все повесили на ОМОН - потому, что ОМОН спас нас, как сейчас мы уже все видим, от блицкрига. У них (участников уличных беспорядков. - Прим. БЕЛТА) была задача 9-го (не получилось), 10-го задавить, ринуться на правительственные учреждения, захватить и прочее. Если бы не эти ребята, мы бы здесь не сидели с вами. Они противостояли этому. И надо было атаковать их, - заявил Александр Лукашенко. - Да, на улицах получили. Так а как? Вы же (протестующие. - Прим. БЕЛТА) прежде всего агрессию проявили и нарушение закона".

Таким образом в ИВС на Окрестина в Минске уже некоторые попали с синяками. Более того, многие в числе задержанных на улице были бывшими заключенными, которые ненавидят милицию и правоохранителей в целом. "И на Окрестина попало очень много их. По 12 раз судимые были и прочее. Это у них в крови, они ненавидят, - отметил глава государства. - И вот когда они - пьяные, прокуренные (а их было 60%, не все были пьяницы и наркоманы) - ринулись на этих ребят. И, конечно, они им ответили. Естественно, кому-то там еще - кто-то кого-то защищал и прочее, перепало там. Но не омоновцы. Омоновцев на Окрестина не было. Но все было направлено на них".

Александр Лукашенко констатировал, что, как сейчас выяснилось, в ряде случаев вбрасывалась фальсифицированная информация о якобы имевших место фактах телесных повреждений - синяков, нанесенных правоохранителями. "На сегодня уже синяков нет. А 39 или 40 ребят, которые переломаными, и с позвоночниками переломанными, омоновцы, до сих пор лежат в госпитале. И сейчас я поручил Караеву: каждого пофамильно мы должны поддержать. А некоторые никогда уже не встанут. Вот в чем ситуация. И за что эти ребята пострадали? За то, что они спасали страну и навели порядок? Наверное, рано еще вот так вот анализировать, как я это сейчас говорю. Но это моя боль. Я не могу осудить этих ребят, которые защищали (я так воспринимаю) не только страну, но и меня. Острие было направлено на них (омоновцев. - Прим. БЕЛТА), потому что они блицкриг уничтожили", - подчеркнул белорусский лидер.

"Я вынужден взвешивать. Да, и переборы были. И как Караев (министр внутренних дел Юрий Караев. - Прим. БЕЛТА) извинялся дважды. Я говорю: извинись, один раз извинись, если там что-то было. Он два раза извинился, - сказал Президент. - Надо эту страницу перевернуть. И вернуться, когда страсти улягутся. Мы выводы сделали. Вы не думайте, что мы каменные. Мы сделали выводы".

"Сказать "лес рубят - щепки летят" - очень грубо. Я нигде не говорю. Но по жизни всегда так бывает, что когда идет вот эта большая драка... Но то, что спасли республику, спасли страну, спасли стабильность... Я так думаю, да, не без издержек", - отметил Александр Лукашенко.

Вместе с тем он подчеркнул, что расслабляться пока рано. "И вы (Россия. - Прим. БЕЛТА) не расслабляйтесь. Это - начало. Американцы играют в долгую. Да, вот мы перехватили этот разговор. Как бы вы там ни хихикали над этим, это реальный разговор", - подчеркнул белорусский лидер.

Он рассказал, что все оригиналы материалов, реальная запись передана директору ФСБ России Александру Бортникову: "Все - диск положил ему, реальную запись эту, перехваченную с секретного телефона. Как нарушен был голос. Ведь когда перехватываешь секретную запись, так устроена система, что вовремя не схватишь - разрушается. И у нас было нарушено. Мы все восстановили до миллиметра. Передали реальную запись, документы, даже конверт, в котором мне пришла эта информация. Все туда".

"Поэтому вы не шутите с этим. У нас куча такой информации. Но эта была такая явно выраженная. Понимаете, как по-иезуитски", - отметил Александр Лукашенко.

Вместе с тем он отметил, что некоторые, и, в частности, работники СМИ, включая российских, скептически восприняли обнародованный перехваченный разговор между Варшавой и Берлином. "Ничего, вы скоро убедитесь, что это были цветочки. Нам скоро ягодки подкинут. Не только мне - нам. Вы скоро убедитесь в этом. Я просто уже рот закрыл. Думаю, вам что ни скажи…, - отметил Президент. - Я многое знаю, но я ничего вам больше говорить не буду. Потому что даже Соловьев (журналист и телеведущий Владимир Соловьев. - Прим. БЕЛТА), который, вроде, правильно воспринимал это… Как-то он там назвал, детским лепетом или чего там? Что-то в этом духе. Думаю, ну прежде чем бросаться этими словами, ты же понимаешь, что эту информацию выдает Президент. И прежде чем ее выдать, я тысячу раз подумал".

Александр Лукашенко пояснил, что принял решение озвучить информацию о перехваченном разговоре, так как считает Владимира Путина своим другом, который подставил ему плечо.

"Английский язык, все как положено. Разговаривают не немцы, не поляки. Однозначно разговаривают там американцы, потому что там английский такой специфический у американцев", - поделился глава государства подробностями о перехваченном разговоре. Он отметил, что это стало возможным благодаря развернутому под Гродно центру, где в сфере радиоэлектронной разведки работают классные военные специалисты.-0-