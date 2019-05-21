21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил отчет Национального банка за 2018 год. Соответствующий указ №194 глава государства подписал 21 мая, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

По результатам деятельности Национального банка в 2018 году достигнута основная цель денежно-кредитной политики по ограничению инфляции, измеряемой индексом потребительских цен. Она составила 5,6% (декабрь 2018 года к декабрю 2017 года) при прогнозном параметре не более 6%.

При этом обеспечены поддержание макроэкономической и финансовой устойчивости, безопасное и эффективное функционирование банковского сектора, сохранение высокой доходности сбережений в национальной валюте, а также доступность кредитов в белорусских рублях.-0-