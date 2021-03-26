Лукашенко уверен в успешном расширении дружественных связей с Бангладеш

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Бангладеш Абдула Хамида с 50-летием независимости Народной Республики Бангладеш. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"За полстолетия независимости ваша страна достигла значительных успехов - созданы прочные государственные институты, продолжается устойчивое развитие экономики, растет международный авторитет", - говорится в поздравлении.
Глава государства отметил, что сотрудничество между Беларусью и Бангладеш основано на принципах взаимного уважения и доверия, Минск и Дакка
имеют близкие позиции по основным вопросам мировой повестки дня.
"Убежден, наши дружественные связи будут успешно расширяться на благо граждан обоих государств", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-