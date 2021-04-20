20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен в возможности урегулирования ситуации на Донбассе, если следовать минским соглашениям. Об этом он заявил сегодня на встрече с народным депутатом Верховной рады Украины Евгением Шевченко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вы знаете мою позицию по Украине, она остается неизменной. Я очень хотел бы, чтобы Украина была нашей, чтобы мы как славянские народы, три братских народа были вместе. На пользу народов. Никто не собирается порабощать один одного, никто не собирается давить один на одного. Но политика есть политика, вы понимаете, могут быть разные нюансы. Поэтому в этой политике побеждает не просто сильнейший, но тот, кто умнее. И тот, кто будет использовать ситуацию таким образом, чтобы повернуть все в лучшую сторону. Я имею в виду и ситуацию на Донбассе", - заявил белорусский лидер.

По его словам, он очень глубоко был погружен в соответствующие проблемы и всегда, если об этом просили, передавал те или иные просьбы и предложения. "Если просил меня бывший Президент Украины, да и с этим Президентом, когда мы встречались... Если были какие-то просьбы для того, чтобы обсудить вопросы в России, где-то выступить (чего я очень не люблю) каким-то посредником. Мы же родные, я из этого исхожу. Поэтому я всегда это делал. И с Президентом России Путиным у меня было много разговоров об Украине. Вот какая бы ни была встреча у меня с Путиным, мы всегда говорим об Украине. И поверьте, это искренне, с сожалением мы говорим о том, что происходит в Украине и вокруг Украины", - рассказал глава государства.

Президент, в частности, высказался о своем видении того, как можно постепенно прийти к нормализации ситуации на Донбассе: "Я вам абсолютно искренне скажу: нормализация ситуации в проблемных точках Украины, прежде всего на Донбассе, зависит только от Украины. Пусть, может быть, с завтрашнего дня, если пойти по минским соглашениям и так далее, где-то немножко зацепит у кого-то нервы, украинские какие-то интересы. Но, поверьте, в среднесрочной перспективе Украина выиграет".

Александр Лукашенко отметил, что лично обсуждал соответствующие вопросы и с бывшим Президентом Украины Петром Порошенко, и с нынешним, просчитывались варианты. "Я понимаю, что лицо хотят сохранить и одни, и вторые и так далее. Но надо понимать, что Россия - это огромная страна. И она очень многим может помочь Украине в плане восстановления Донбасса и так далее, - сказал глава государства. - Были такие предложения со стороны Путина. Он меня просил передать их Порошенко. Я ему рассказал, все разложил. Но я тогда впервые понял однозначно, что политики украинские, руководство не самостоятельны. Потому что надо было принимать эти решения и "степ бай степ", потихонечку двигаться. И уже к этому времени многие вопросы были бы сняты".

"Но я был свидетелем. Не Путин в этом виноват. Он предложил. Хорошие были предложения. Но бывший Президент отказался", - добавил Александр Лукашенко.-0-