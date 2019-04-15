Лукашенко: в Беларуси Аллу Пугачеву любят и ценят как замечательную певицу и автора множества песенных хитов

15 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народную артистку СССР Аллу Пугачеву с юбилеем. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Благодаря гармоничному сочетанию многогранного таланта и высокого профессионального мастерства Вы являетесь одной из самых ярких звезд в истории эстрадного искусства, - отметил глава государства. - Ваше творчество, наполненное особым душевным теплом и глубоким смыслом, делает жизнь людей духовно богаче, находит живой отклик в сердцах многочисленных поклонников по всему миру. Подтверждение тому - неизменный зрительский интерес к каждому концерту с Вашим участием".

Александр Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси Аллу Пугачеву любят и ценят как замечательную певицу, автора множества песенных хитов и проектов, обаятельного и искреннего в суждениях человека. Президент пожелал певице крепкого здоровья, успехов в реализации всех планов, счастья и благополучия.-0-