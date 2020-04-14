Лукашенко: в Беларуси принимаются все необходимые меры по предотвращению распространения всяких инфекций

14 апреля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. В Беларуси принимаются все необходимые меры по предотвращению распространения всяких инфекций. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на рабочей встрече членов Высшего Евразийского экономического совета, которая состоялась в режиме видеоконференции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Хочу вас заверить, что в Республике Беларусь принимаются все необходимые меры по предотвращению распространения всяких инфекций. Они полностью соответствуют требованиям и нормам Всемирной организации здравоохранения", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Он отметил, что несмотря на то, что Беларусь не закрыла границу, в отношении всех въезжающих проводятся мероприятия санитарно-карантинного характера. Ситуация с заболеваемостью постоянно отслеживается и доводится до общественности.-0-