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27 мая 2020, 07:00

Лукашенко: в Беларуси высоко ценят исторически сложившиеся братские отношения с Татарстаном

Александр Лукашенко и Рустам Минниханов. Фото из архива
Александр Лукашенко и Рустам Минниханов. Фото из архива

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Республики Татарстан Российской Федерации Рустама Минниханова с 100-летием со дня образования Татарской АССР. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"Современный Татарстан - республика с мощным социально-экономическим потенциалом и уникальным культурно-историческим наследием. Она по праву входит в число самых передовых субъектов Российской Федерации. Залогом этих успехов являются упорный труд, инициативность, глубокое чувство патриотизма ваших граждан", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси высоко ценят исторически сложившиеся братские отношения с Татарстаном, в полной мере отвечающие интересам обоих народов. Президент выразил уверенность, что эта республика и впредь будет примером стабильности и процветания, а ее дружественные связи с Беларусью наполнятся новыми взаимовыгодными проектами.-0-

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