Лукашенко: в Беларуси высоко ценят положительные результаты в развитии отношений с Великобританией

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Королеву Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавету II с национальным праздником - Днем рождения Королевы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Ваши богатый жизненный опыт, умение охватывать широкий круг дел способствуют сохранению престижа и популярности британской монархии, которая играет важную роль в истории и культуре Великобритании, - говорится в поздравлении. - Очень рассчитываю на продолжение продуктивного диалога с членами королевской семьи с целью обсуждения актуальных вопросов в торговой, образовательной, научной и культурной отраслях".

Глава государства подчеркнул, что в Беларуси высоко ценят достигнутые за последние годы положительные результаты в развитии двусторонних отношений, основанных на доверии и взаимопонимании.

"Мы также искренне благодарны многочисленным британским семьям и общественным организациям, которые своей гуманитарной деятельностью способствуют укреплению межгосударственных и человеческих контактов", - добавил Президент.

Александр Лукашенко пожелал Елизавете II здоровья, долгих лет жизни и успехов, а жителям Соединенного Королевства - мира и благополучия.-0-