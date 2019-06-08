Лукашенко: в Беларуси высоко ценят положительные результаты в развитии отношений с Великобританией

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Королеву Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавету II с национальным праздником - Днем рождения Королевы. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Ваши богатый жизненный опыт, умение охватывать широкий круг дел способствуют сохранению престижа и популярности британской монархии, которая играет важную роль в истории и культуре Великобритании, - говорится в поздравлении. - Очень рассчитываю на продолжение продуктивного диалога с членами королевской семьи с целью обсуждения актуальных вопросов в торговой, образовательной, научной и культурной отраслях".
Глава государства подчеркнул, что в Беларуси высоко ценят достигнутые за последние годы положительные результаты в развитии двусторонних отношений, основанных на доверии и взаимопонимании.
"Мы также искренне благодарны многочисленным британским семьям и общественным организациям, которые своей гуманитарной деятельностью способствуют укреплению межгосударственных и человеческих контактов", - добавил Президент.
Александр Лукашенко пожелал Елизавете II здоровья, долгих лет жизни и успехов, а жителям Соединенного Королевства - мира и благополучия.-0-
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