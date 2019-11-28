Лукашенко в Бишкеке принимает участие в саммите ОДКБ

28 ноября, Бишкек /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в столице Кыргызстана Бишкеке принимает участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава белорусского государства прибыл в конгресс-холл государственной резиденции "Ала-Арча", где его приветствовал Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков. Примечательно, что утром 28 ноября перед началом саммита лидеры стран уже провели отдельную двустороннюю встречу.

Александр Лукашенко и Сооронбай Жээнбеков

Александр Лукашенко на сессии СКБ обозначит позицию и основные предложения белорусской стороны по развитию и укреплению международной и региональной безопасности в различных ее сегментах. Вопросы повестки дня сначала будут рассмотрены в узком составе, а затем в формате пленарного заседания с участием глав внешнеполитических ведомств, министерств обороны, секретарей советов безопасности. По итогам сессии СКБ планируется подписать ряд документов.

Как информирует сайт ОДКБ, в повестке дня саммита - обсуждение проблем международной и региональной безопасности, вопросы укрепления таджикско-афганской границы, взаимодействие с ООН по реализации Глобальной контртеррористической стратегии и координация внешнеполитической деятельности государств - членов ОДКБ, развитие военного потенциала организации и совершенствование механизмов противодействия вызовам и угрозам, в том числе в сфере информационной безопасности, а также мероприятия по празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Планируется, что председательство в ОДКБ на следующий межсессионный период в 2019-2020 годах перейдет России. С 1 января 2020 года пост генерального секретаря ОДКБ займет представитель Беларуси Станислав Зась, который в настоящее время является государственным секретарем Совета безопасности. Ранее его кандидатура была поддержана всеми членами СКБ.

Госсекретаря Совбеза Беларуси пригласили на переговоры лидеров ОДКБ в узком составе Вероятно, приглашение Станислава Зася на узкий состав связано с тем, что он с 1 января 2020 года займет пост генерального секретаря ОДКБ.

Накануне в Бишкеке под председательством кыргызской стороны прошло совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ. Стороны обсудили военно-политическую обстановку в регионах коллективной безопасности ОДКБ и деятельность Организации в межсессионный период. Была одобрена повестка дня сессии Совета коллективной безопасности - более 20 вопросов.-0-