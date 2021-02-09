Лукашенко: в этой пятилетке Минск надо сделать идеальным

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В этой пятилетке Минск надо сделать идеальным городом. Соответствующую задачу Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил сегодня, принимая с докладом председателя Минского горисполкома Владимира Кухарева, передает корреспондент БЕЛТА.

Предваряя доклад, глава государства предупредил председателя Минского горисполкома, что в этом году спрос с руководства столицы будет особый: "Вам непросто будет работать в Минске, потому что в этом году давление на власти Минска будет очень серьезное. Чтобы Минск был в порядке".

По словам Александра Лукашенко, приезжим гражданам Минск нравится за то, что здесь можно хорошо жить и отдыхать. Этот город "не поделен бандитами на куски" и не застроен "какой-то недвижимостью", отметил Президент.

"И водная гладь, и парки, и жилье, и для работы места есть - чистый красивый город. И нам его не просто надо сохранить, начиная с этого года. В этой пятилетке Минск надо сделать образцово идеальным", - подчеркнул глава государства.-0-