Лукашенко: в историю страны 2020 год войдет как год мужества белорусских медиков

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В историю страны 2020 год войдет как год мужества белорусских медиков. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня, выступая с докладом на VI Всебелорусском народном собрании, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства поблагодарил за работу медицинский персонал и врачей, участвующих в борьбе с пандемией. Он отметил, что лично побывал во многих больницах, где оказывают помощь больным с коронавирусом, посещал реанимации и красные зоны и знает, насколько самоотверженно, преданно своему делу работают медики. "В историю нашей страны 2020 год войдет как год мужества белорусских медиков", - заявил Президент.

По его словам, Беларусь обладает качественной системой здравоохранения, которая развивается из год в год. В частности, за последнее время возросло как число практикующих врачей, так и число медицинских учреждений.-0-

Александр Лукашенко