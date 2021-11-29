Лукашенко: в миграционном кризисе мерзавцы дошли до убийства людей

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает, что в условиях миграционного кризиса мерзавцы дошли до убийства людей. Об этом он заявил сегодня на совещании в Министерстве обороны на тему военной безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом миграционном кризисе мерзавцы дошли до убийства людей. Вчера ночью подкинули труп на нашу границу, сегодня ночью еще один труп нашли. Тот же почерк. В спальный мешок застегивают мертвого или, может, полумертвого человека, выбрасывают на границу. Пограничники находят - уже бездыханный. Вчера нашли троих человек, насколько я информирован, на хуторе пограничники. Когда нашли труп, увидели три мешка еще спальных. Начали поиск", - рассказал глава государства.

Александр Лукашенко рассказал, что об этом факте ему доложил председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо. Беженцев нашли в заброшенном доме, и они уже не могли идти. "Ползли. Несколько сот метров проползли, нашли хату. Наверное, уже и местные жители помогли - печку растопить, - отметил глава государства. - Еще одна ночь, и надо было бы ампутировать ноги, если бы живых нашли. Это на литовской границе".

"Это ж представьте - "демократы". До какой мерзости надо дойти, чтобы убивать людей и выбрасывать на сопредельную территорию. Это уже акция. Зачем? Что за этим стоит? Я думаю, следователи разберутся", - заметил белорусский лидер.-0-

Александр Лукашенко