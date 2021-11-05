Лукашенко в могилевском кардиоцентре подарили сердце на ладонях

5 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил сегодня открывшийся на базе Могилевской областной клинической больницы кардиоцентр, передает корреспондент БЕЛТА.

Главе государства доложили о состоянии и перспективах развития социальной сферы Могилевской области, работе больницы. Даже в условиях пандемии в области предусмотрены средства на реконструкцию учреждений здравоохранения, регулярно вводятся в строй новые объекты. В целом система здравоохранения функционирует стабильно, ведется плановый прием.

В том числе растут зарплаты медиков. Отчасти это связано с доплатами за работу с пациентами с COVID-19. Александр Лукашенко подчеркнул, что даже при снижении в перспективе уровня заболеваемости коронавирусом нужно постараться сохранить существующий уровень доходов. В этом плане министр здравоохранения Дмитрий Пиневич отметил, что часть средств, направляемых в нынешний эпидемиологический подъем на лечение пациентов, как раз в будущем будет использоваться на цели материального стимулирования работы медиков.

Что касается нового открывшегося кардиоцентра, главврач Могилевской областной клинической больницы Анатолий Кулик подчеркнул, что он стал большим подарком и очень нужен городу и региону. Президенту подробно рассказали об оснащении центра, он посетил учреждение, пообщался с персоналом.

На встречу с Президентом в больнице в том числе пришли врачи-ветераны этого учреждения здравоохранения. Как оказалось, Александр Лукашенко лично знаком и помнит некоторых из них по опыту предыдущих посещений за годы президентства. Было подчеркнуто разительное положительное отличие между нынешним состоянием больницы и тем, как было в прежние годы.

Главе государства на память подарили сувенир из стекла - сердце на ладонях.

Во время посещения кардиоцентра Александр Лукашенко заметил, что наряду с развитием медицины надо потихоньку и людей приучать, чтобы ценили свое здоровье и вели здоровый образ жизни.-0-