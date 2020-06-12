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13:53 Лукашенко в Полоцке пообщался с жителями города и журналистами Президент
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12 июня 2020, 13:53

Лукашенко в Полоцке пообщался с жителями города и журналистами

Александр Лукашенко
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12 июня, Полоцк /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня в Полоцке пообщался с местными жителями, на встрече присутствовали и представители СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.

Горожане ожидали главу государства на площадке у горисполкома, где Александр Лукашенко проводил совещание по развитию ЖКХ.

Глава государства отметил нынешнюю эпидситуацию, что в Витебской области с этой проблемой столкнулись раньше, чем в других регионах. С другой стороны, те, кто переболел, уже могут не опасаться ни второй, ни третьей волны с учетом приобретенного иммунитета. "Переживем. Не такое переживали", - заверил Президент.

Люди задавали Александру Лукашенко различные вопросы, обращались с частными просьбами. По всем из них Президент поручил разобраться и оказать необходимую помощь. В частности, это касалось вопросов многодетной матери, решения бытовых вопросов.

Журналист МТРК "Мир" поинтересовалась у главы государства его мнением о событиях вокруг банка Газпрома в Беларуси.

"Честно скажу, в нюансы пока не погружен. В деталях не знаю, что там происходит. Но я поручил председателю Комитета госконтроля (там финансовая милиция этим занимается). Сейчас в больших объемах идут оперативные и следственные мероприятия", - отметил глава государства.

"Даже вы как журналист, наверное, видели эти неправомерные действия иностранного банка в Беларуси. Мы это тоже видели. Естественно, вы знаете наш порядок: никто никому не дал права заниматься неправедными делами, в том числе этому банку", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко рассказал, что по пути в Полоцк в вертолете прочитал основные материалы в отношении банка и заявления. "Что меня поразило: этот негодяй, иначе не назову: я, мол, ни при чем, ко мне претензий никто не имеет, это они там....", - заметил глава государства.

"Слушайте, они все были не только у него заместителями. Это одна шайка-лейка. Мы это видим с 2016 года. Мы это видели. Зачем же ты на них валишь сегодня. Ты был руководителем, они у тебя заместителями. И все, что там творилось, могло без руководителя происходить? Нет", - отметил Александр Лукашенко.

По его словам, есть полная информация, что "это его были замыслы, он образовал эти структурные прокладки типа "Приватлизинга".

"Работали по этому банку и по ним с 2016 года. Обнаружили вывод денег, зарубежные счета, зарубежная собственность их. На Кипре. В Латвии счета, Лондоне... - рассказал Президент. - Но иностранцы информацию нам (с 2016 года мы просили) предоставили только в декабре прошлого года. Правоохранительные органы активизировали эти действия. Поэтому появились вопросы".

Александр Лукашенко предложил задать соответствующему человеку вопрос, почему он пошел в президенты. "Когда рыльце в пушку, не лезь туда. Потому что тебя измочалит сам народ. Чего полез - потому что понял, что к нему придут и наденут наручники. А у нас же сейчас выгодно заниматься политикой, чтобы стать узником совести. Вот почему он пошел туда. Но это ему не поможет", - заявил белорусский лидер.

Глава государства добавил, что этот человек сейчас "кричит: причастен - не причастен, власти давят на кого-то...". "Как перед богом клянусь, что мне это сейчас в предвыборной кампании не нужно. Потому что будут кричать: боится кого-то...", - отметил Александр Лукашенко.

"Я никого не боюсь! И мне эта ситуация невыгодна, но негодяев надо было пресекать, потому что начали прятать концы в воду. Не получилось", - сказал Президент.

По его информации, задержано примерно 15 человек. "Но он не понимает другого. Когда его сообщников отправили на нары, они уже вчера вечером все рассказали. За два часа принесли $14 тыс., потом еще $600 тыс. или $800 тыс. Там слитки золота, картины, все принесли сразу, только не трогайте. С ними аккуратно обошлись. Они все рассказывают. Поэтому ему придется это все рассказать", - заявил глава государства.

"И я хочу, чтобы он попал на выборы. Чтобы он пришел и рассказал, откуда собственность на Кипре, как при такой "лукашенковской диктатуре" он создал эту собственность, как он взятки давал, делил деньги, почему иностранный банк этим занимался... Это все надо рассказать белорусам. И они пускай потом определятся. Но узником совести мы его не сделаем", - сказал Президент.

Он заявил, что в данном случае по результатам расследования будет приглашен Интерпол и зарубежные специалисты, чтобы они проанализировали документы. "Россиян, американцев, европейцев, и отдам им документы. И пусть они сделают выводы на соответствие действий правоохранительных органов нашим законам. И будут отвечать по закону. Надо - сядут. Перед законом все равны", - отметил Александр Лукашенко.

"Вы не думайте, что там со стороны Лукашенко какой-то накат. Никакого наката нет. Мне это сейчас и не нужно было", - заверил белорусский лидер.

Александр Лукашенко добавил, что попросил одного из членов правительства сказать упомянутому человеку: "Правда и только правда! Второе - все, что украл, верни народу. Может быть, суд это учтет". "А председателю КГК, который занимается этим вопросом, я поручил, чтобы он народу все выложил, рассказал что есть. Чтобы они не думали, что тут идет какой-то искусственный накат. Нам он не нужен", - резюмировал Президент.-0-

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