Лукашенко: в сотрудничестве с Пакистаном нельзя допускать паузы

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Надо поддерживать интенсивное сотрудничество с Пакистаном и не допускать паузы во взаимодействии. Это отметил Президент Беларуси Александр Лукашенко во время неформального общения с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Пакистан Саджадом Хайдером Ханом после церемонии вручения верительных грамот, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Пакистанский дипломат во время разговора обратил внимание на сохранившиеся хорошие отношения с Беларусью по многим направлениям.

В связи с этим глава государства выразил мнение: "Нельзя допускать паузы в наших интенсивных отношениях. Передайте это премьер-министру: нужен импульс в двусторонних отношениях сегодня". При этом Президент отметил готовность белорусской стороны активизировать взаимодействие с Пакистаном.

Принимая верительные грамоты, Александр Лукашенко обратил внимание на то, что после открытия своих дипломатических миссий Минск и Исламабад совершили настоящий прорыв во всех сферах взаимодействия и сейчас необходимо грамотно использовать имеющиеся наработки, уделив особое внимание промышленности, сельскому хозяйству, образованию, фармацевтике и здравоохранению.

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