Лукашенко: в современных условиях союзничество приобретает все более весомый смысл

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В современных условиях, когда нарастают вызовы и угрозы, союзничество приобретает все более весомый смысл. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства обратил внимание: к настоящему времени многие поняли, что мир не будет таким, как год или два назад, и уж тем более, каким мы его себе представляли. "Однако в условиях повсеместной конфликтности и с новыми обрушившимися на нас болезнями нам предстоит жить и развиваться. Растить детей, радоваться добру, радоваться друг другу. Любыми способами сохраняя ту тонкую и хрупкую грань, которая отделяет человечество от катастрофы", - отметил Александр Лукашенко.

"Сегодня от нас с учетом динамики вызовов и угроз требуется не просто поддержание текущего взаимодействия, но и его наращивание. В современных условиях союзничество приобретает все более весомый смысл. ОДКБ должна показать свое умение интенсивно и надежно работать в политическом, военном и информационном измерениях, а также эффективно противостоять терроризму и экстремизму, незаконному обороту наркотиков, действовать на опережение и избегать социальных бедствий", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко убежден, что важно не только своевременно выявлять новые вызовы и угрозы, но и запускать механизмы их отражения, максимально сближая позиции государств-членов по коллективному реагированию. "Думаю, у нас это получится", - резюмировал Президент.-0-

Александр Лукашенко