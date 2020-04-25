Лукашенко в субботник работал на посадке деревьев в Петриковском районе

(Обновлено 13:10)

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в день республиканского субботника работал на посадке деревьев в агрогородке Лясковичи Петриковского района, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В двадцатых числах апреля глава государства по традиции посещает районы, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС. Возрождению этих земель всегда уделяется особое внимание и, учитывая, что в этот раз поездка Президента совпала с проведением в стране республиканского субботника, Александр Лукашенко решил принять участие в работах на территории Национального парка "Припятский".

Здесь с целью возобновления лесной массы на площади в полтора гектара высадят несколько тысяч саженцев сосны с закрытой корневой системой.

Один из четырех национальных парков Беларуси - "Припятский" - расположен в междуречье Припяти, Ствиги и Уборти. Здесь под особой охраной находится около 190 тыс. га территории и более трети занимает абсолютный резерват дикой природы.-0-