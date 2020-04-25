Республиканский субботник проходит в Беларуси

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский субботник проходит сегодня в Беларуси, сообщает БЕЛТА.
Госорганы, местные власти, другие организации проводят субботник на рабочих местах или благоустраивают историко-культурные ценности, территории населенных пунктов, готовят детские оздоровительные и спортивно-оздоровительные лагеря к летнему сезону. Участие в субботнике принимают и руководители госорганов.
Субботник в Минске
Cубботник в Минской области
Субботник в Могилевской области
Субботник в Брестской области
Субботник в Витебской области
Субботник в Гомельской области
Половина заработанных на субботнике средств остается в распоряжении облисполкомов и Мингорисполкома. Они направляются на подготовку детских лагерей к лету, благоустройство населенных пунктов, а также восстановление историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны.
Еще 50% средств перечисляется Министерству финансов. Эти средства в равных долях направляются Национальному художественному музею и Гомельскому облисполкому для реконструкции братского захоронения на месте сожженной деревни Ола в Светлогорском районе.
При участии в субботнике некоммерческих организаций денежные средства могут перечисляться в размерах, определяемых добровольно их коллективами.-0-
Фото Олега Фойницкого, Вадима Якубёнка, Александра Хитрова, Рамиля Насибулина, Егора Павлющика