Лукашенко вручил госнаграды сотрудникам БЕЛТА

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во Дворце Независимости вручил государственные награды работникам различных сфер деятельности, в числе которых и сотрудники Белорусского телеграфного агентства, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время церемонии вручения государственных наград Александр Лукашенко адресовал особые слова поздравления сотрудникам Белорусского телеграфного агентства, которое 23 декабря отметит 100-летний юбилей. "Вот уже сто лет оно выполняет важнейшую миссию - фиксирует и хранит историю нашей страны. Еще один хороший повод наградить наших журналистов", - заявил Президент.

Орден Почета глава государства вручил ведущему редактору главного выпуска БЕЛТА Алине Шрубок, медалью "За трудовые заслуги" была награждена заместитель генерального директора - начальник центра внешних коммуникаций БЕЛТА Марта Чвей.

Заместитель генерального директора - начальник центра внешних коммуникаций БЕЛТА Марта Чвей и Президент Беларуси Александр Лукашенко

Марта Чвей и Алина Шрубок

Ведущий редактор главного выпуска Алина Шрубок поблагодарила главу государства за столь высокую оценку труда сотрудников агентства. По ее словам, награду особенно приятно получить в столетний юбилей родной организации. "Я уже почти 40 лет работаю в агентстве и вместе со своими коллегами являюсь свидетелем того, как становилась и развивается сейчас Беларусь, - сказала она. - Мы, журналисты, редакторы, каждый день освещая события страны и мира, пишем своеобразную летопись нашего времени. Мы обещаем, что приложим максимум усилий для того, чтобы выполнять свои задачи. Эта высокая награда - стимул для всего нашего коллектива быть впереди и работать еще лучше".

На церемонии среди награжденных также присутствовал первый заместитель директора - главного редактора Издательского дома "Беларусь сегодня" Михаил Лебедик. Ему присвоено почетное звание "Заслуженный деятель культуры Республики Беларусь".

Как сообщалось, 19 декабря государственные награды более чем 100 представителям различных сфер вручал премьер-министр Беларуси Сергей Румас. Орденами, медалями и Благодарностями Президента были отмечены представители промышленной сферы, сферы сельского хозяйства, медицинские работники, учителя, ученые, тренеры.

Среди награжденных были также сотрудники Белорусского телеграфного агентства. Так, Благодарность Президента объявлена инженеру сектора администрирования сетей и эксплуатации оборудования центра связи и автоматизированных систем БЕЛТА Татьяне Кореньковой за многолетний плодотворный труд, значительный личный вклад в разработку и сопровождение интернет-ресурсов государственных органов. Заместитель генерального директора БЕЛТА - главный редактор газеты "7 дней" Наталья Филипповская удостоена Благодарности Президента за многолетний плодотворный труд, значительный личный вклад в развитие белорусской журналистики.-0-