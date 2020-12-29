Лукашенко вручил госнаграды заслуженным деятелям

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил государственные награды заслуженным деятелям различных сфер. Торжественная церемония состоялась сегодня во Дворце Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня мы чествуем работников промышленности, медиков, педагогов, правоохранителей, артистов, тренеров, спортсменов, священнослужителей. Всех тех, кто своим ежедневным созидательным трудом делает Беларусь богаче и сильнее", - сказал Президент.

Глава государства отметил особую торжественность мероприятия, которое проходит в предпраздничные дни. "Новый год традиционно связан с надеждами на будущее, ожиданиями чудес и подарков. Даже мы, взрослые, ждем чудес. Высокие заслуженные награды и почетные звания - тоже подарок вам, вашим трудовым коллективам, родным. Знак признания заслуг перед государством", - подчеркнул Александр Лукашенко.

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Александр Лукашенко