Лукашенко вручил Карстен и Герасимене почетные знаки НОК

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси, Президент НОК Александр Лукашенко вручил двум выдающимся спортсменкам Екатерине Карстен и Александре Герасимене почетные знаки Национального олимпийского комитета "За заслуги в развитии олимпийского движения в Республике Беларусь". Торжественная церемония состоялась во время Олимпийского собрания, передает корреспондент БЕЛТА.

Александра Герасименя и Александр Лукашенко

Спортсменки удостоены наград за высокие спортивные достижения, а также за большие заслуги в пропаганде идеалов и принципов олимпизма, популяризации спорта и здорового образа жизни.

Представляя их к наградам, глава государства подчеркнул, что Екатерина Карстен является легендой белорусского спорта, а Александра Герасименя долгие годы сражалась за отечественное плавание. Президент выразил сожаление, что они уже завершили спортивную карьеру. "Мы, естественно, высоко ценим ваш труд и заслуги, и я искренне рад, что вы связываете свое будущее с Беларусью, со спортом. Мы должны оказать необходимую поддержку, чтобы вы смогли проявить себя в деле воспитания новых чемпионов", - сказал Александр Лукашенко.-0-