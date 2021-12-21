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21 декабря 2021, 13:03

"Человек, который сплачивает народы". Лукашенко вручил космонавту Олегу Новицкому орден Дружбы народов

Олег Новицкий и Александр Лукашенко
Олег Новицкий и Александр Лукашенко

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во Дворце Независимости вручил летчику-космонавту Олегу Новицкому орден Дружбы народов, передает корреспондент БЕЛТА.

Во Дворец Независимости Олег Новицкий приехал вместе со своей семьей. Пока глава государства занимался кадровыми вопросами, для них провели экскурсию по главным залам дворца.

"Олег, наконец-то ты на грешную землю спустился!" - встретил космонавта Александр Лукашенко.

"Не на грешную, на лучшую!" - ответил Олег Новицкий.

"Тебе виднее с высока", - отметил Президент.

"Это просто счастье - быть дома", - подчеркнул космонавт.

Александр Лукашенко пообщался с семьей Героя России и в шутку поинтересовался у самого Олега Новицкого, почему он не позвал с собой на родину в Беларусь коллег по Международной космической станции. "Я намекал на то, чтобы не только своих родных, близких, но если тебе эти америкосы нужны будут - пожалуйста, мы готовы. Если нужно будет, приходи и с ними, мы их перевоспитаем быстро", - заявил Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что Олег Новицкий "и внешне, и внутренне настоящий славянин". "В нем белорусское, русское (внешне даже) и отчасти что-то, наверное, и украинское есть. Он настоящий славянин. И то, что он делает для своей родины, он делает правильно. Все-таки рано или поздно ты придешь на эту землю, поэтому не надо терять свои корни. Он истинный человек, который сплачивает народы", - подчеркнул Президент. Именно за это человеческое качество Олег Новицкий и был удостоен ордена Дружбы народов, добавил глава государства.

Как заявил космонавт, врученная ему награда будет храниться на белорусской земле. "Это действительно очень высокая честь, - сказал он. - Это очень высокая оценка моей работы, труда. Я действительно очень люблю Беларусь. Это та земля, на которой я родился, которая меня воспитала в лице моих родителей, знакомых, средней школы. Наверное, эта закалка мне до сих пор помогает спокойно идти по жизни. Я всегда знаю, что здесь мой дом, здесь мне всегда рады и здесь меня всегда примут".

Олег Новицкий подчеркнул, что всегда, даже если уйдет из космонавтики, будет работать на благо двух стран - Беларуси и России. Разделить он их для себя никак не может, подчеркнул космонавт. "Это наш славянский союз, который должен быть всегда вместе. И мы всегда должны подставлять плечо друг другу, вместе радоваться и вместе горевать, вместе заступаться друг за друга и, если надо, вместе идти в атаку. Вот и все", - убежден он.

Олег Новицкий
Олег Новицкий

"Все правильно", - поддержал его позицию белорусский лидер.

Глава государства добавил, что в Беларуси готовят несколько человек для полета в космос. И в шутку спросил: если необходимо будет найти девушку-космонавта, согласится ли на эту роль Юлия, супруга Олега Новицкого. Она в ответ заявила о готовности полететь вместе с мужем в космос.

"А если Олегу командиром придется лететь?" - уточнил Президент.

"Естественно, командиром", - отметила Юлия Новицкая.

"Я должен поучаствовать в отборе сначала, правильно?" - сделал ремарку космонавт.

"Значит, готовься на всякий случай", - подытожил глава государства.

Говоря серьезно о подготовке белорусских космонавтов, Александр Лукашенко высказал надежду, что Олег Новицкий сможет подключиться к их отбору и подготовке к будущим полетам.

Как сообщалось, несколько дней назад Президент подписал указ о награждении Олега Новицкого орденом Дружбы народов. Этой награды он удостоен за значительные достижения в освоении космоса и большой личный вклад в укрепление международных связей.-0-

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