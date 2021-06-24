Лукашенко: введение санкций против Беларуси повышает актуальность диверсификации экономики страны

24 июня, Свислочский район /Корр. БЕЛТА/. Введение санкций в отношении Беларуси делает еще более актуальным вопрос диверсификации экономики страны. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании о перспективах развития Гродненской области, передает корреспондент БЕЛТА.

"Надо думать и в связи с санкциями о диверсификации. Не надо страдать, что нам некуда продавать, - сказал глава государства. - Поэтому обрушения быть не должно, пугать нас в этом плане не надо. Выдержим. Есть с кем работать", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко считает крайне важным, чтобы нынешнее поколение управленцев, руководителей на местах заложило прочный экономический фундамент для будущего развития страны. "Если наше поколение сейчас не заложит основу, то молодым людям, новому поколению будет очень тяжело", - отметил белорусский лидер.

"Вы же видите: у нас новое поколение беглых. Они о чем говорят? Как отобрать и поделить. Они не говорят о том, что надо производить, сеять, убирать, какие-то проекты создавать. Нет. Приватизация. И надо же будет рассчитаться за то, что их там содержат. Поэтому ни в коем случае нельзя страну никому отдавать", - подчеркнул глава государства.-0-