Лукашенко: вы просили меня отвести народ от пропасти, мы это сделали!

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает, что в Беларуси за прошедшие годы впервые в истории построили суверенное независимое государство. Об этом он заявил сегодня на митинге в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Тогда, в середине 90-х, на митингах и площадях, к сожалению, и здесь в парламенте мы уничтожили то, что было дано нам богом: свою огромную великую империю, без которой не решался ни один вопрос в мире. Мы получили кровавый обрубок этой империи. Что хотели тогда те люди, вы? Вы просили кусок хлеба. Вы просили 20 долларов заработной платы, просили спасти заводы, вы просили трактор, комбайн, чтобы спасти село, - отметил глава государства. - Вы просили тогда не приватизировать заводы и фабрики. Вы просили не отнимать у крестьян землю. Вы просили не вводить платные медицину и образование. Вы просили вернуть честь офицеру и солдату, которые боялись выходить на улицу".

"Вы просили меня, совсем молодого, неопытного человека, отвести народ от пропасти. Мы это сделали. Мы сделали то, о чем мечтали миллионы предшественников. Мы построили суверенное независимое государство впервые в нашей истории. Время выбрало тогда нас, и мы это сделали", - подчеркнул белорусский лидер.-0-