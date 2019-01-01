Лукашенко выразил соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования губернатору Челябинской области России Борису Дубровскому, родным и близким погибших при взрыве в жилом доме в Магнитогорске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства подчеркнул, что в Беларуси с глубокой печалью восприняли известие о случившейся в Магнитогорске трагедии.

"Огромная боль от невосполнимых утрат наполнила сердца всех белорусов. Мы скорбим вместе с братским российским народом и разделяем тяжесть постигшей его беды", - говорится в соболезновании.

Как сообщалось, 31 декабря из-за взрыва газа произошло обрушение подъезда жилого дома в Магнитогорске. По последним данным, погибли восемь человек. Местонахождение еще 37 человек не установлено. Как отметили в МЧС, сохраняется угроза дальнейшего обрушения дома.-0-