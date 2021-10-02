Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Александра Лапотентова

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким Александра Лапотентова. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что из жизни ушел человек, имя которого стало легендой в истории нашей независимости. Александр Лапотентов - талантливый руководитель, преданный своему делу труженик создал и более 40 лет возглавлял свою "Родину" - все эти годы самый образцовый колхоз в стране. Стал для всех примером рачительного хозяина, который искренне заботился о людях, щедро делился опытом с коллегами, работал на результат ради всеобщего блага, подчеркнул Президент.

По словам Александра Лукашенко, уход из жизни Александра Лапотентова стал большой утратой для семьи, коллектива и страны.

Память о настоящем патриоте своего Отечества, мужественном человеке с активной гражданской позицией и его трудовом подвиге навсегда останется в памяти белорусского народа, констатировал глава государства.-0-