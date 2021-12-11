Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Михаила Финберга

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким известного дирижера, директора - художественного руководителя Национального академического концертного оркестра народного артиста Беларуси Михаила Финберга. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.
"Маэстро стал символом целой эпохи в эстрадном искусстве. Без остатка отдавал себя музыке и зрителю. Человек огромного педагогического таланта воспитал не одно поколение популярных молодых исполнителей", - говорится в соболезновании.
Глава государства отметил, что своим многолетним самоотверженным служением на ниве отечественной культуры Михаил Финберг заслужил настоящее уважение коллег и народную любовь.
"Михаил Яковлевич - пример безграничной преданности искусству и Родине. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-