10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался насчет последствий погромов на улицах Минска. Соответствующее заявление он сделал сегодня при представлении Андрея Шведа в должности генерального прокурора Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства обратил внимание: ликвидация последствий беспорядков на столичных улицах стоит значительных средств и необходимо, чтобы причинившие ущерб возмещали соответствующие затраты.

"После всех этих погромов на улице Минска, которые нам обходятся в хорошие деньги, вы знаете, что остается. И тишина. Никто до сих пор об этом не подумал, и никто не заплатил, - сказал Александр Лукашенко. - А платить надо. Чтобы люди понимали: если ты нагадил, что-то поломал, пожалуйста, восстанови за собственный счет".

Президент также считает ненормальным участие в уличных акциях детей. "Практически у каждого из вас есть дети. Это ненормально, когда с колясками и маленечкими детками таскаются по улицам. Не дай бог какая-то провокация, и будет как в этом переходе (речь о трагедии на Немиге в мае 1999 года. - Прим. БЕЛТА). Я это помню и знаю, чего мне это стоило", - сказал он.-0-