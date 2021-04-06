Лукашенко высказался об отношениях с Польшей и "последней капле, переполнившей чашу терпения"

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на совещании по внешнеполитической тематике высказался об отношениях с Польшей, передает корреспондент БЕЛТА.

Эта тема обсуждалась во второй части совещания после рассмотрения тематики оптимизации сети белорусских загранучреждений. "Второй вопрос - взаимоотношения с нашими соседями, и прежде всего с Польшей. По правде говоря, наши политические контакты с этой страной никогда не были идеальными. Но мы в силу своего характера, менталитета долго мирились с отдельными выпадами и обвинениями в свой адрес, старались найти компромисс, проявляли гибкость, понимание. Мы исходили из того, что соседей не выбирают. И они действительно все важны для нас", - сказал Президент.

"Но, оказалось, эти конструктивные подходы в Варшаве воспринимают как слабость. Декларируемая еще в июне прошлого года готовность польской стороны идти нам навстречу по целому ряду направлений сменилась обвинениями в фальсификации выборов, поддержкой наших нынешних беглых и их компаний, предоставлением убежища беглым предателям и экстремистам, экстремистским интернет-ресурсам. А потом дело дошло до санкций", - обратил внимание Александр Лукашенко.

"Представьте: в июне они нам пели песни приятные для слуха. И в то же время, мы же это уже сегодня знаем, через спецслужбы и другие структуры (да и в политике) вели другую игру - двойную игру", - заметил глава государства.

"Последней каплей, которая переполнила чашу терпения, стали неприкрытые попытки героизации бандитов и военных преступников, проведение с этой целью мероприятий для белорусской молодежи в Бресте. Да и в Гродно участие деструктивной группы этнических поляков под руководством отдельных деятелей так называемой польской эмиграции в несанкционированной акции", - заявил белорусский лидер.

Он обратил внимание, что "весь этот шабаш" проходит в год 80-летия начала Великой Отечественной войны. "В стране, которая потеряла третью часть населения. Причем особенно усердствует в героизации бандитов Армии Крайовой стремительно теряющая поддержку в обществе консервативная партия политиканов. То есть это внутренняя проблема уже в Польше", - заметил Александр Лукашенко.-0-

Лукашенко - руководству Польши: у нас немало проживает поляков, но это наши поляки, их родина - Беларусь