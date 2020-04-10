10 апреля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко выступает за стимулирование людей к потреблению электроэнергии в жилых домах. Об этом он заявил сегодня при обсуждении проекта указа "О возмещении расходов на электроснабжение эксплуатируемого жилищного фонда", передает корреспондент БЕЛТА.

"С учетом того, что мы вводим в строй атомную станцию, появятся дополнительные объемы электрической энергии. Как я часто говорил, нам надо больше потреблять электроэнергии, потому что у нас ее будет даже с избытком (если как сейчас будем использовать нынешние мощности, плюс добавятся). Это чистая энергия. Сегодня тренд в мире вообще - переход на чистую энергию. И мы меньше будем зависеть уже от природного газа. Где-то на 5 млрд куб.м меньше будем потреблять по нашим расчетам", - заявил глава государства.

Александр Лукашенко уточнил, что внесенный проект указа касается потребления электрической энергии населением и главный вопрос - как стимулировать ее потребление. "Здесь определенные, можно сказать, льготы и определенные требования к населению: если вы не будете выполнять какие-то условия, льготы не получите и будете платить по более высокому тарифу", - сказал Президент.

"Совершенно верно - механизм компенсации затрат населения при увеличении потребления в индивидуальных жилых домах", - подтвердил вице-премьер Юрий Назаров.

"Да, мы можем им (гражданам - владельцам индивидуальных жилых домов. - Прим. БЕЛТА) помогать, компенсировать будем. Но если учета не будет и другие вопросы не будут решены, то будут платить по полной за свои деньги", - продолжил глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что в этом плане ему нужна консультация, из каких подходов следует исходить при принятии того или иного решения. "Потому что вопрос касается населения. И чтобы мы не перекинули этот вопрос полностью на население. Потом, учет должен быть организован. Если мы просто запишем на бумаге, а население окажется не способным это сделать… Вот это меня прежде всего волнует. Чтобы не бабахнули по голове людям, а потом будем откручивать назад, если что-то не так", - сказал Президент.

Глава государства вместе с тем уверен в необходимости стимулировать людей к большему потреблению в жилых домах электрической энергии, так как это в том числе безопаснее по сравнению с использованием природного газа и важно с точки зрения экономики. "Конечно, надо подталкивать людей. Я с этим согласен. Но этот толчок не должен быть смертельным, если говорить просто, по-народному. Это меня больше всего волнует, чтобы мы тут не нахомутали. Чтобы это было спокойно, постепенно", - подчеркнул белорусский лидер.

"Это уже второй шаг по сути. В 2019 году приняли решение об индивидуальных тарифах на электрическую энергию для населения. И мы видим, что население начало увеличивать потребление и строительство новых домов с использованием электрической энергии для нужд отопления, горячего водоснабжения, приготовления пищи. Теперь говорим о том, что в тех домах, которые уже построены, в которых живут люди, тоже надо дать определенный стимул, чтобы увеличили использование электроэнергии на эти цели. Идет системная работа", - доложил вице-премьер.

Участниками мероприятия стали вице-премьер Юрий Назаров, министр энергетики Виктор Каранкевич, председатель Минского облисполкома Александр Турчин и председатель Минского горисполкома Анатолий Сивак.

Проект указа разработан в целях стимулирования граждан к переходу в своих жилых домах на использование электрической энергии для целей отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи. Речь идет об одноквартирных (блокированных) жилых домах.-0-