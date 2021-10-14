Лукашенко выступил за изменение формата работы Евразийского банка развития

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на заседании Высшего Евразийского экономического совета в широком составе высказался о необходимости изменить формат работы Евразийского банка развития, передает корреспондент БЕЛТА.
По словам главы государства, финансовая инфраструктура ЕАЭС требует дальнейшего совершенствования, в том числе для поддержки промышленной кооперации. Для увеличения количества совместных проектов с высокой интеграционной составляющей нужно обеспечить доступ к проектному финансированию в виде долгосрочных кредитов с льготной процентной ставкой, считает Президент.
"Для этого надо изменить формат работы Евразийского банка развития. Главные недостатки в его нынешней модели - высокий порог финансирования проектов и отсутствие льготной ставки по кредитам", - отметил Александр Лукашенко.
Также для совместных разработок необходимо активнее привлекать национальные институты развития, предложил глава государства.-0-