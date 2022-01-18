Лукашенко выступил за закрепление в Конституции обязанности граждан заботиться о своем здоровье

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопрос о необходимости закрепления в обновленной Конституции нормы об обязанности граждан заботиться о своем здоровье был в числе важных пунктов повестки дня совещания у Президента Беларуси Александра Лукашенко по итогам всенародного обсуждения проекта изменений Конституции, передает корреспондент БЕЛТА.

Как пояснил глава Администрации Президента Игорь Сергеенко, по поводу данной нормы на диалоговых площадках разгорались самые бурные дискуссии. "Достаточно справедливая норма, но вызвала такой резонанс, - отметил он. - Общественность опасается отмены бесплатного лечения и перехода на оказание медицинской помощи исключительно на платной основе". В этой связи было озвучено предложение исключить данную норму из проекта Конституции.

Глава государства детально расспросил участников совещания об их мнении по данному вопросу. "Люди против того, чтобы они отвечали за свое здоровье и заботились о нем? Слушайте, а что здесь плохого (в закреплении такой обязанности в проекте Конституции. - Прим. БЕЛТА)? Я не понимаю. Что плохого, что мы в Конституции записали: Петров, Сидоров, Лукашенко, Сергеенко, это - твое здоровье и ты прежде всего за него должен отвечать. Что тут неправильно?" - задался логичными вопросами Президент.

"Вы хотите сказать, что уже подавляющее большинство людей высказались? Нет. Кто-то где-то отковырнул, сказал, обострил эту проблему, и пошли на поводу - выбросили (из текста проекта. - Прим. БЕЛТА), - добавил белорусский лидер. - Чтобы не было настороженности у людей (это важно), давайте мы пропишем то, что у нас есть, это наше завоевание: что государство будет нести расходы на лечение людей и будет лечить людей, как лечит сейчас. В одной статье это записали. А дальше запишем, что и ты, дорогой мой, отвечаешь за здоровье".

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