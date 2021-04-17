Лукашенко намерен принять одно из принципиальных решений за четверть века президентства

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что намерен принять одно из принципиальных решений за четверть века президентства. Краткое видео с таким заявлением распространил Telegram-канал "Пул Первого", сообщает БЕЛТА.

"В ближайшее время, я принял решение, мы его сейчас формализуем, я озвучу. Это будет одно из принципиальных моих решений за четверть века президентства. Это будет очень серьезно. Поэтому даже если меня не будет, по-народному говоря, "только через мой труп", у них ничего не получится. Я принял решение. Сейчас мне надо его формализовать. Это будет скорее всего декрет Президента", - сказал глава государства.-0-