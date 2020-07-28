Лукашенко заявляет о дальнейшей поддержке военнослужащих со стороны государства

28 июля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о дальнейшей поддержке военнослужащих со стороны государства сегодня на встрече с руководством и личным составом ведомств системы обеспечения национальной безопасности при посещении войсковой части 3214 внутренних войск МВД, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я не стану вам рассказывать о квадратных метрах, денежном довольствии и прочем. Если экономика будет работать не хуже, значит жить тоже будем не хуже. Обещать вам какие-то вертолетные деньги я не стану. Потому что надо ж будет потом с вертолета их разбрасывать. У нас нет вертолетных денег. Но по максимуму будем стараться вас поддержать для того, чтобы у вас было нормальное денежное довольствие", - заявил глава государства.

"Первое место в обеспечении жильем в будущей пятилетке будет: а (многодетным), б (военнослужащим), - заявил Александр Лукашенко. - Будем делать все для того, чтобы вы жили не хуже". -0-