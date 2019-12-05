Лукашенко: залог успешного развития страны - политическая стабильность и слаженная работа власти

5 декабря, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Залог успешного развития страны - политическая стабильность и слаженная работа всех ветвей власти. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время обращения к депутатам Палаты представителей и членам Совета Республики, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня все понимают, что залог успешного развития страны - это прежде всего политическая стабильность и слаженная работа всех ветвей власти: парламента, правительства и судов. Где ее нет, там нет ни мира, ни согласия, ни экономики, ни благосостояния", - сказал Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что новый парламент должен стать центром прогрессивного законотворчества, а для реализации этой цели необходимо руководствоваться двумя правилами. "Первое - принятые поправки и законы прежде всего должны отражать реальные потребности наших граждан. Не надо летать в космосе, надо смотреть на жизнь и делать все, чтобы она была лучше. А для этого надо идти не по понятиям, а через законы. Второе - последствия любых изменений в законодательстве должны быть проанализированы и просчитаны на несколько лет вперед, чтобы люди понимали, куда мы идем и чего хотим", - пояснил глава государства.

Президент добавил, что в ближайшее время депутатам и сенаторам предстоит сообща решать важнейшие и актуальные вопросы, которые волнуют общество, а значит, являются приоритетными целями государственной политики.-0-

Лукашенко: в основе политического курса страны - суверенитет и справедливое отношение к людям Обращаясь к депутатам, глава государства подчеркнул: "Белорусы оказали вам высокое доверие, наделив правом представлять их интересы, принимать законы. Доверили укрепление суверенитета и независимости нашего государства".