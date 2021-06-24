Лукашенко: западные санкции - это их бессилие, и мы им это покажем

24 июня, Свислочский район /Корр. БЕЛТА/. Введение Западом санкций против Беларуси говорит о его бессилии. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время рабочей поездки в Гродненскую область, передает корреспондент БЕЛТА.

Посещая Свислочский район, глава государства заслушал доклад о социально-экономическом развитии области. "Каков будет ВРП после этих оголтелых санкций на конец года? Мы ведь готовились к этому, знали, что грозит", - отметил Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что никакого проседания ни на одном предприятии быть не должно. "Мы этим мерзавцам по ту сторону границы должны показать, что их санкции - это их бессилие. И мы это сделаем", - заявил он.

Александр Лукашенко ознакомился с работой молочнотоварной фермы "Бортники" предприятия "Ханчицы-Неман". Здесь главу государства также проинформировали о развитии Свислочского района, рассказали о проблемах региона и его перспективах. Президент убежден, что все упирается в дисциплину. На предприятиях есть профессиональные кадры, которые владеют всеми технологиями, но бесхозяйственность порой удивляет, отметил он.

"Не дай бог война - мы бы тут все дыбом встали и защищали страну. Почему сейчас, в относительно мирное время мы не хотим поработать? Ведь все в дисциплине. Только дисциплина", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Предприятие "Ханчицы-Неман" принадлежит Гродненской табачной фабрике "Неман". Сельскохозяйственное производство показывает хорошие результаты. А вот у головного предприятия в перспективе могут возникнуть сложности: в торговле акцизными товарами всегда высокая конкуренция и страны всячески пытаются защитить свои рынки. Это одна из причин, почему Беларусь обвиняют в контрабанде сигарет.

"Готовятся к тому, чтобы как-то защититься от торговли сигаретами (от импорта. - Прим. БЕЛТА). Это же акцизные товары, прямой доход в бюджет. Поэтому и поляки, и литовцы, и украинцы, и россияне пытаются защитить свой рынок, - отметил Президент. - Поэтому сейчас подняли вой, что мы их контрабандой завалили. Так боритесь против контрабанды, как мы боремся".-0-