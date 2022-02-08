Лукашенко: Западу уже не нравится предстоящий выбор народа на референдуме по Конституции

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Западу уже не нравится предстоящий выбор народа на референдуме по обновленной Конституции. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня на заседании Совета безопасности Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"На предстоящем референдуме, я уверен, народ сделает правильный выбор, обдуманный и мудрый. Это будет решать народ. Все, что мы могли сделать (и еще у нас время есть), мы сделали. Мы донесли народу суть и отдали судьбу страны в руки белорусского народа. Пусть принимает решение", - сказал Президент.

"Но вопрос не в этом. В том, что этот выбор уже не нравится Западу. Вы знаете, что всегда и все референдумы и какие бы то ни было выборы не воспринимались там еще до начала их проведения. Вспомните прошлые времена: мы еще не начали кампанию какую-то, они ее уже перечеркнули. Им все не нравилось. Точно так будет и сейчас, не станет исключением предстоящая кампания", - сказал белорусский лидер.

Он констатировал: давление на Беларусь по самым различным направлениям не прекращается и не прекратится. "Понимаю. Планировали цветную революцию в центре Европы, а получили неудавшийся мятеж. Американские (и авторитетные там) эксперты и политологи назвали его "неудачной попыткой неконституционного переворота". А деньги в эту "неудачную попытку" вложены огромные. По нашим только подсчетам (то, что мы могли отследить) - больше $6 млрд. Для Беларуси это заоблачная цена, - сказал Александр Лукашенко. - Те, кто их не отработал, попытаются опять взбудоражить людей. Кстати, что они и делают".

"Будут давить на предприятия, трудовые коллективы, на работников системы образования, здравоохранения. Главный ресурс - социальные сети и мессенджеры", - продолжил белорусский лидер.

По его словам, сейчас основное острие нацелили против членов участковых и других комиссий. "Мы договаривались, что этих людей надо всячески защитить. И такую команду правоохранительные органы получили. Недавно наш министр внутренних дел об этом говорил. Пусть даже не переживают те, кто сегодня занимаются государственными делами. У нас сегодня не та ситуация, что была в 2020 году, и каждого мы сможем защитить. Это - наша святая обязанность. Не дай бог, они прикоснутся хоть к одному человеку. Вы знаете, что будет", - предупредил глава государства.

Он также отметил, что не исключены провокации с целью подставить страну под дополнительные санкции или даже шантаж военными средствами. "Он начался уже - вертолеты, беспилотники, расстрел знаков пограничных, пересечение нашей границы, - заметил Александр Лукашенко. - Заявленное ранее временное прибытие в Европу натовских войск стало постоянным присутствием. Даже наращивается этот контингент".

Президент подчеркнул, что в этих условиях главным средством обеспечения стабильности и дальнейшего развития страны являются прежде всего личная ответственность каждого человека за судьбу государства и коллективный иммунитет к манипулированию общественным сознанием.

"Безусловно, вертикали власти, экономическому блоку, правоохранительным органам необходимо принять дополнительные меры по обеспечению безопасности и спокойной жизни людей в предстоящий период", - добавил Президент.-0-

Александр Лукашенко

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