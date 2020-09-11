Лукашенко ждет от ученых создания и продвижения новых точек роста для всей экономики

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко ждет от научной сферы создания и продвижения новых точек роста для всей экономики. Об этом глава государства заявил сегодня на встрече с учеными в Национальной академии наук, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Президента, государственные ресурсы будут сконцентрированы на развитии наиболее важных и значимых направлений науки, экономики и социальной сферы. "Ждем от вас прорывных разработок и новых решений в различных отраслях: медицине, сельском хозяйстве, энергетике, строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве, машино- и приборостроении, производстве современных материалов, развитии нано- и биотехнологий, освоении космоса. В этой аудитории все хорошо понимают, что наука должна задавать тренды будущего. Создавать и продвигать новые точки роста для всей экономики", - сказал Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко

Глава государства отметил, что за последние несколько лет усовершенствованы условия оплаты труда работников бюджетных научных организаций, повышены стипендии аспирантов и докторантов, установлены доплаты к пенсиям для тех, кто имеет ученую степень. "Мы будем двигаться в этом направлении, насколько позволит нам экономика", - заверил белорусский лидер.

Кроме того, оптимизирован порядок коммерциализации результатов научно-технической деятельности, развивается законодательство в сфере интеллектуальной собственности.

"Уже сделан основополагающий шаг в будущую научную пятилетку. В мае по вашим предложениям утверждены единые приоритеты научной, научно-технической и инновационной деятельности", - добавил глава государства.-0-