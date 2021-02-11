11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко жестко предупредил бизнесменов о недопустимости выплат зарплат в конвертах. Об этом глава государства заявил сегодня, выступая с докладом на VI Всебелорусском народном собрании, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мною дано поручение КГК и налоговикам. Как только поймаем кого-то, кто деньги раздает в конвертах, считайте, что вы были бизнесменами. Не обижайтесь на меня. Я вас предупредил, и Комитет госконтроля начал жесткую работу в этом направлении. Делайте все честно и справедливо. Тогда вы будете уважаемы и народом, и властью", - заявил белорусский лидер.

Он подчеркнул пагубные последствия подобного рода выплат для экономики страны в целом и негативное влияние на тех, кто работает честно, уплачивая все налоги и выплаты в социальные фонды.-0-