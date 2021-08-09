"Мирными акциями там не пахло" - Лукашенко о прошлогодних протестах в Беларуси

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает, что прошлогодние массовые акции в стране не были мирными и это планировалось изначально. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня во время "Большого разговора с Президентом" - встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества, передает корреспондент БЕЛТА.

"Какие это мирные акции - взрывы, петарды и прочее? Оно ж видно, откуда летели. Скажете, что это в ответ на "жестокость"? Да нет, они принесли их туда. Еще этой "жестокости" не было, столкновений. А они с этими боеприпасами туда пришли. Заточки, ножи, прочая взрывчатка. Они зачем это туда принесли, на мирные акции? Поэтому мирными акциями там не пахло", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси на такие события отреагировали гораздо мягче, чем, например, в США. "Сколько заключенных по вашингтонскому делу, когда там хотели устроить переворот, сейчас находятся под следствием и в тюрьмах, не назовете? Вы не знаете. А в Беларуси вам любой журналист скажет: минимум полтысячи томится в тюрьмах, они там по закону сидят. Не дело было врываться в парламент США, ворвались - получили, - рассказал он. - Вы за что хотите нас наказать? За то, что мы защитились, не стреляя огнестрельным оружием в голову женщинам? Не надо. Что касается мирных акций, мы видели, какие они мирные. Мы вам покажем кадры, как заезжали с тыла и ломали омоновцев и прочих, когда люди сидели с разбитыми лицами и лежали в больницах. За 2 дня 11 серьезных травм получили сотрудники милиции. Мы видели, как делали это очумелые. Посмотрите эти кадры в интернете. Скажите, мы эту бойню развязали? Мне нужна была война? Мне, наоборот, на пользу было, чтобы было тихо".

Глава государства отметил, что несанкционированные акции спонсировались Западом. "Но вы же начали эти бойню, проповедники тех, кто сбежал от жесткости. Вы до итоговых объявлений выборов осуществили попытку государственного переворота. Вы пришли с оружием и с поддержкой из-за рубежа. Это страшное преступление по конституции любой страны. Первые три дня наши ребята животами выдавливали людей с улиц, а когда начали колоть животы нашим военным, я дал команду - не ищите виновных, поставить всех на место без стрельбы. Если бы вы ворвались во Дворец Независимости, когда я выходил с автоматом в сопровождении своего ребенка, если бы перешли черту, нас бы никто не остановил. Мы бы защищали нашу страну от вас, - подчеркнул Президент. - Легитимность - это результат выборов. Потому мою легитимность нужно связывать с результатами выборов, а не с жестокостью после выборов. Вопрос не новый. Вы спрашиваете, как меня оценивают в Беларуси и за рубежом? Вы же сейчас в Беларуси, двери перед вами никто не закрывает, выйдите на улицу. Как меня оценивают за рубежом - меня ж туда не пускают, потому заявлений там я не делаю. Вы боитесь, что я приеду в Германию, Польшу, Америку и что-то там скажу, даже дрожите. А то, что я говорю в СМИ, стараетесь не замечать".-0-

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