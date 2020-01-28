28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодым аграриям предлагают заменить срочную военную службу на службу в резерве. Соответствующее предложение озвучил сегодня министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько на совещании у главы государства о первоочередных мерах по обеспечению устойчивой работы АПК Витебской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Анатолий Хотько предложил разрешить молодым специалистам, которые заняты в сельскохозяйственной сфере, проходить военную службу преимущественно в резерве. "Чего его в армию тащить? Мы больше потеряем, - согласился Президент. - Пусть они пять или десять лет, может, два года по два месяца отлучаются на военную подготовку, но мы их должны научить, чтобы они хотя бы в территориальной обороне могли служить".

Анатолий Хотько

Соответствующих предложений, как должна строиться работа в этом направлении, Александр Лукашенко ждет от Министерства обороны и Госсекретариата Совета безопасности. Такая поддержка для молодых специалистов тоже будет являться определенной льготой, заметил глава государства. "Но пройти эту суровую школу жизни надо всем, - подчеркнул он. - Договорились. Проработаем этот вопрос. Нам надо найти оптимальный вариант".-0-