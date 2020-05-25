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Президент
25 мая 2020, 13:40

"Мы сдаем экзамен народу" - Лукашенко поручил проанализировать вопросы, с которыми обращаются люди при сборе подписей

Во время совещания
Во время совещания
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25 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил проанализировать вопросы, с которыми обращаются граждане в процессе сбора подписей. Об этом глава государства заявил сегодня на совещании в Минске по актуальным социально-экономическим и политическим вопросам, передает корреспондент БЕЛТА.

"Признаюсь честно, что, несмотря на то, что я в общем контролирую ситуацию в стране (мне докладывают и о том, как идет этот политический предвыборный процесс), но как-то отошел я от предвыборной кампании, потому что не до этого было. Вы все видели, что была масса проблем, которые мы должны были решать. Их будет немало. И трудно будет мне включиться в этот предвыборный процесс. Хотя я думаю о том, что любая наша работа - это и есть предвыборный процесс", - заявил глава государства.

Обращаясь к главе Администрации Президента Игорю Сергеенко и председателю Совета Республики Национального собрания Наталье Кочановой, Президент попросил довести до всех должностных лиц следующий посыл, о чем уже ранее говорилось: "Мы сдаем экзамен. Экзамен народу. И не только я. Но все мы, вся государственная система власти. И мы должны показать свою способность управлять государством. Люди должны сделать соответствующие выводы".

"На финише всегда надо бежать быстрее. Поэтому надо достойно провести этот финишный этап пятилетки. Так, чтобы люди понимали, с кем они имеют дело, и могли сравнить наши предложения с предложениями наших альтернативных кандидатов. Насколько я знаю, 15 групп собирают подписи, - сказал Александр Лукашенко. - На сегодняшний день, меня информируют, в принципе мы подписей собрали достаточное количество - под 200 тыс. Но останавливаться не надо".

Глава государства пояснил, что в процессе сбора подписей есть возможность лучше узнать проблемы, которые есть в обществе. "Потому что когда приходишь к человеку и просишь, чтобы он подписал этот лист за действующего Президента, мы же с ним общаемся", отметил он.

Александр Лукашенко подчеркнул, что ставить подпись или нет - это право каждого человека. И в этом плане недопустимо какое-либо давление на людей. "Ни в коем случае, ибо это будет во вред. Но человек скажет и о проблемах, и прочее. Это надо проанализировать. Наталья Ивановна (Кочанова. - Прим. БЕЛТА), я вас просил, чтобы вы с Михаилом Сергеевичем (председатель ФПБ Михаил Орда. - Прим. БЕЛТА) это сделали, и доложили мне", - заявил белорусский лидер.

"Да, есть где-то вопросы сельского совета - забор отремонтировать, крышу поправить немощному человеку. Есть вопросы районного, областного уровня. А есть вопросы и нашего уровня. И сдавая этот политический экзамен, мы должны решить эти вопросы, - сказал Александр Лукашенко. - Главный мой экзамен - это управлять страной, и чтобы люди видели, что есть Президент в стране. Нельзя нам отвлекаться на митинги и разного рода заявления - гвалт какой-то. У нас нет времени на это".-0-

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