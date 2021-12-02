"Мы видим этот мир одинаковыми глазами". Лукашенко назвал отношения с Путиным братскими

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко охарактеризовал свои отношения с Президентом России Владимиром Путиным как братские. Об этом он заявил в интервью генеральному директору международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, сообщает БЕЛТА.

"Мы родные братья. Это сейчас ярко проявилось. Мы видим мир по основным направлениям, основные проблемы одинаково. Мы видим одинаковыми глазами этот мир. Да, мы можем переваривать это все в голове, крутить, вертеть... Можем иногда делать не совсем одинаковые из этого выводы, у нас могут быть отличающиеся друг от друга поступки. Но глаза наши видят этот мир одинаково", - заявил белорусский лидер.

"Я в этом убедился, особенно в последнее время. И мы действительно очень глубоко некоторые вещи рассматриваем. И я вижу, что мы смотрим одними глазами на эти вещи. У нас очень добрые отношения", - добавил глава государства.

Во время интервью Александр Лукашенко также заявил, что после президентских выборов в Беларуси в прошлом году глава российского государства поступил не просто как союзник, а как настоящий друг и настоящий человек.

По словам белорусского лидера, у президентов бывают и моменты разочарования друг в друге. "Но я разочаровывался, пока и мне, и Президенту Путину еще раз по голове не ударили наши истинные враги. И мы поняли, что пришло время встать спина к спине и отстреливаться", - сказал он.

О том, что такие времена наступят, Александр Лукашенко предупреждал еще ранее, в разгар нефтяного спора с Россией. "И тогда я сказал: посмотрите, придет время, когда мы будем спина к спине стоять и отстреливаться. Получилось?" - сказал Президент.-0-