Лукашенко начал визит в Австрию с возложения венка к памятнику советским воинам-освободителям

11 ноября, Вена /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Австрию. Самолет главы белорусского государства приземлился в венском международном аэропорту Швехат, передает корреспондент БЕЛТА.

У трапа самолета главу белорусского государства встречали федеральный министр цифровизации и экономической политики Элизабет Удольф-Штробль, министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, а также послы Беларуси и Австрии Елена Купчина и Алоизия Вергеттер.

Из аэропорта Александр Лукашенко направился в Вену, где возложил венок к памятнику советским воинам-освободителям. На церемонии также присутствовали члены официальной делегации Беларуси, представители общественности, а также послы стран СНГ в Австрии. Каждого из дипломатов глава государства приветствовал лично.

На церемонии в числе дипломатов присутствовал постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич. В беседе с журналистами он отметил символичность того факта, что свой визит в Вену Президент Беларуси начал именно с этого мероприятия. "Это показывает отношение и к этому памятнику, и к этим жертвам, - сказал он. - Огромное спасибо белорусским коллегам и лидеру Беларуси, что свой визит он начинает именно с такой церемонии. Это дорогого стоит".

"Считаю, что это очень правильный жест. Любой визит наших руководителей начинается с возложения венков. Особенно это памятно для России, Беларуси, которые положили за освобождение той же Вены очень много человеческих жизней. Могу сказать, что мой отец освобождал Вену. Каждое мероприятие, связанное с годовщиной Великой Отечественной войны, здесь проходит при самом активном участии послов СНГ", - рассказал дипломат.

Памятник советским воинам, погибшим при освобождении Австрии от фашизма, был установлен в центре Вены летом 1945 года.

Планируется, что 12 ноября в Вене в узком и расширенном составах пройдут переговоры главы белорусского государства с Федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом. Лидеры стран обсудят продолжение торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, которое уже находится на достаточно высоком уровне. В центре внимания будут и политические вопросы: ситуация в регионе и мире, взаимодействие Беларуси с Евросоюзом, в том числе в формате "Восточного партнерства", тематика охраны окружающей среды.

Президент Беларуси в Вене проведет также переговоры с председателем Национального совета Австрии Вольфгангом Соботкой.

Кроме того, Александр Лукашенко в формате рабочего ужина проведет встречу с председателем Австрийской народной партии, депутатом Национального совета Австрии Себастьяном Курцем.

В преддверии визита главы государства посол Беларуси в Австрии Елена Купчина в интервью БЕЛТА заявила, что две страны связывают прочные связи и эффективное взаимодействие в разных областях. В политической сфере системный и регулярный характер приобрело сотрудничество между внешнеполитическими ведомствами. Отмечается и позитивная динамика практически по всем направлениям экономического взаимодействия, имеет место устойчивый рост деловой активности. С учетом имеющегося потенциала и совместных наработок перспективными направлениями являются машиностроение, нефтехимия, логистика, альтернативная энергетика, проекты в природоохранной сфере. Серьезные перспективы просматриваются по линии информационно-коммуникационных технологий.

Одновременно с визитом Александра Лукашенко в Вене будет проходить австрийско-белорусский бизнес-форум, в котором примут участие деловые круги двух стран, включая представителей крупного бизнеса. Планируется, что будет подписан ряд двусторонних документов и бизнес-соглашений о развитии сотрудничества по различным направлениям.

В Австрии Президента Беларуси ждут с открытым сердцем, заявил накануне в эфире телеканала ОНТ вице-председатель белорусско-австрийского общества Давид Штокингер. "Мы уверены, что это шаг вперед, возможность заложить более серьезную базу для экономических и гуманитарных отношений, - отметил он. - Австрия всегда выступала за нейтралитет, мы не являемся членами НАТО, а Беларусь - страна, которая несет мир. Это еще больше нас сближает. Мы всегда выступали за диалог и торговлю".

По итогам 2018 года товарооборот между Беларусью и Австрией составил $171,4 млн, экспорт - $28,4 млн, импорт - $143 млн. В январе-сентябре 2019 товарооборот достиг $131,5 млн (109,2% к аналогичному уровню прошлого года).

Основные статьи белорусского экспорта - металлопродукция, провода изолированные и кабели, мебель, специфические товары, нефтепродукты. В структуре поставок в Беларусь преобладают фармацевтическая продукция, машины и оборудование, арматура и крепления для мебели и дверей, пищевые продукты.

Экспорт услуг в Австрию (78% пришлось на транспортную сферу) в 2018 году составил $116,1 млн. По итогам января-августа 2019 года он увеличился более чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Австрия стабильно входит в число крупнейших инвесторов в экономику Беларуси. В 2018 году привлечено инвестиций на сумму $296,7 млн, рост в этом сегменте отмечается и в текущем году.-0-