Назначения в местной вертикали, МВД, вузах и на предприятиях - подробности кадрового дня у Лукашенко

Новости темы " Кадровые решения Президента"
29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 29 июля рассмотрел кадровые вопросы, передает корреспондент БЕЛТА.
Глава государства назначил:
|Калача Владимира Викторовича
| - помощником Президента - инспектором по Минской области;
|Васильева
Александра Павловича
|- начальником УО "Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь";
|Шастайло
Александра Ивановича
| - начальником управления внутренних дел Гомельского облисполкома.
Президент также дал согласие на назначение:
|Замостика
Виктора Ивановича
| - председателем Ельского райисполкома;
|Прановича
Александра Васильевича
| - председателем Мядельского райисполкома;
|Полякова
Николая Александровича
|- главой администрации Центрального района г.Минска;
|Петруши
Дмитрия Викторовича
|- генеральным директором открытого акционерного общества "Керамин";
|Костечко
Михаила Ивановича
|- генеральным директором закрытого акционерного общества "Белорусская нефтяная компания";
|Егорова
Алексея Владимировича
|- ректором УО "Белорусский государственный экономический университет";
|Романюка
Николая Николаевича
| - ректором УО "Белорусский государственный аграрный технический университет";
|Унсовича
Александра Николаевича
|- ректором УО "Барановичский государственный университет";
|Драгуна
Кирилла Леонидовича
|- генеральным консулом Республики Беларусь в г.Мюнхене (Федеративная Республика Германия);
|Варанкова
Руслана Николаевича
|- генеральным консулом Республики Беларусь в г.Нью-Йорке (Соединенные Штаты Америки);
|Резенкова
Дмитрия Юрьевича
| - членом Гродненского облисполкома;
|Богдановича
Дмитрия Михайловича
|- генеральным директором Научно-практического центра НАН Беларуси по животноводству;
|Мелещени
Алексея Викторовича
| - генеральным директором Научно-практического центра НАН Беларуси по продовольствию;
|Федоренко
Евгения Петровича
| - начальником отдела подготовки совместных учений и тренировок управления совместной оперативной и боевой подготовки центра планирования применения и подготовки войск (Коллективных сил) ОДКБ Объединенного штаба ОДКБ.