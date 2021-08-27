"Не подводим даже в условиях санкций" - Лукашенко назвал "Беларуськалий" самым надежным мировым игроком

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27 августа, Петриковский район /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Беларуськалий" - один из ведущих и самый надежный игрок на мировом рынке удобрений. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии ввода в эксплуатацию Петриковского горно-обогатительного комплекса ОАО "Беларуськалий", передает корреспондент БЕЛТА.
"Калий - бренд нашей страны. Нам повезло, что отечественные недра богаты красным золотом. Спрос на него огромный и растет из года в год, - отметил Александр Лукашенко. - "Беларуськалий" - один из ведущих игроков на мировом рынке удобрений, производит и продает более 20% калийных удобрений. Но самое главное (я не побоюсь этого слова, поскольку глубоко погружен в производство и продажи калийных удобрений), это самый надежный партнер в мире. И мы никогда не подводили и не подведем своих партнеров".
Президент подчеркнул, что даже сейчас, когда республику испытывают на прочность различными санкциями США и страны ЕС, когда беглые оппозиционеры эти санкции выпрашивают, Беларусь никого не подводит и обязательно выполнит все свои обязательства. "Мы, напротив, ищем новые адреса поставок, новые возможности доставки товара. В калийных удобрениях из Беларуси сегодня заинтересованы такие гиганты, как Китай, Бразилия, Индия, и множество других стран, - заметил глава государства. - Мир велик. Из-за пандемии коронавируса на планете еще острее встал вопрос обеспечения продовольствием, продуктами питания, следовательно, и удобрениями".
По его словам, белорусам сложно поверить, что проблема голода возможна в XXI веке, но тем не менее это так, считает Александр Лукашенко. "Сейчас огромный спрос на продовольствие. Около миллиарда человек недоедают, полмиллиарда голодают: не хватает. А продовольствие - это матушка-земля, почва. А без удобрений никакого продовольствия быть не может. Поэтому спрос на удобрения вообще и калийные в том числе в мире растет и будет расти. Мы готовы помогать, поэтому и строим эти гиганты", - убежден белорусский лидер.
На 1 августа 2021 года рудником в Петриковском районе выдано около 1,4 млн т руды, обогатительной фабрикой произведено почти 158 тыс. т калийных удобрений. В настоящее время на промплощадке Петриковского ГОК завершены работы подготовительных периодов и идут работы по возведению объектов 3 очередей строительства.
В первом полугодии производственные и экспортные показатели "Беларуськалия" выросли в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Произведено калийных удобрений в натуральном исчислении 6 млн 496 тыс. т, или 121,8% к показателю первого полугодия 2020 года (за 7 месяцев 2021 года - 7 млн 546 тыс. т, или 116,6% к уровню аналогичного прошлогоднего периода).
Производственные мощности ОАО "Беларуськалий" использовались на 100% и с января 2021 года были увеличены с 11 млн 500 тыс. т до 13 млн 150 тыс. т в год в натуральном исчислении.
За первое полугодие 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года производство минеральных удобрений увеличилось на 21,7%, в том числе производство калийных удобрений увеличилось на 21,8%, NPK-удобрений на 12,1%, тукосмесей на 28,5%.
По итогам 7 месяцев 2021 года экспорт калийных удобрений в натуральном выражении вырос на 10,4%, или на 655 тыс. т, и составил 6 млн 980 тыс. т. Экспортная выручка за этот же период увеличилась на 13,4%.-0-
"Калий - бренд нашей страны. Нам повезло, что отечественные недра богаты красным золотом. Спрос на него огромный и растет из года в год, - отметил Александр Лукашенко. - "Беларуськалий" - один из ведущих игроков на мировом рынке удобрений, производит и продает более 20% калийных удобрений. Но самое главное (я не побоюсь этого слова, поскольку глубоко погружен в производство и продажи калийных удобрений), это самый надежный партнер в мире. И мы никогда не подводили и не подведем своих партнеров".
Президент подчеркнул, что даже сейчас, когда республику испытывают на прочность различными санкциями США и страны ЕС, когда беглые оппозиционеры эти санкции выпрашивают, Беларусь никого не подводит и обязательно выполнит все свои обязательства. "Мы, напротив, ищем новые адреса поставок, новые возможности доставки товара. В калийных удобрениях из Беларуси сегодня заинтересованы такие гиганты, как Китай, Бразилия, Индия, и множество других стран, - заметил глава государства. - Мир велик. Из-за пандемии коронавируса на планете еще острее встал вопрос обеспечения продовольствием, продуктами питания, следовательно, и удобрениями".
По его словам, белорусам сложно поверить, что проблема голода возможна в XXI веке, но тем не менее это так, считает Александр Лукашенко. "Сейчас огромный спрос на продовольствие. Около миллиарда человек недоедают, полмиллиарда голодают: не хватает. А продовольствие - это матушка-земля, почва. А без удобрений никакого продовольствия быть не может. Поэтому спрос на удобрения вообще и калийные в том числе в мире растет и будет расти. Мы готовы помогать, поэтому и строим эти гиганты", - убежден белорусский лидер.
На 1 августа 2021 года рудником в Петриковском районе выдано около 1,4 млн т руды, обогатительной фабрикой произведено почти 158 тыс. т калийных удобрений. В настоящее время на промплощадке Петриковского ГОК завершены работы подготовительных периодов и идут работы по возведению объектов 3 очередей строительства.
В первом полугодии производственные и экспортные показатели "Беларуськалия" выросли в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Произведено калийных удобрений в натуральном исчислении 6 млн 496 тыс. т, или 121,8% к показателю первого полугодия 2020 года (за 7 месяцев 2021 года - 7 млн 546 тыс. т, или 116,6% к уровню аналогичного прошлогоднего периода).
Производственные мощности ОАО "Беларуськалий" использовались на 100% и с января 2021 года были увеличены с 11 млн 500 тыс. т до 13 млн 150 тыс. т в год в натуральном исчислении.
За первое полугодие 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года производство минеральных удобрений увеличилось на 21,7%, в том числе производство калийных удобрений увеличилось на 21,8%, NPK-удобрений на 12,1%, тукосмесей на 28,5%.
По итогам 7 месяцев 2021 года экспорт калийных удобрений в натуральном выражении вырос на 10,4%, или на 655 тыс. т, и составил 6 млн 980 тыс. т. Экспортная выручка за этот же период увеличилась на 13,4%.-0-