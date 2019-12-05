"Не рыбу, а удочку в руки" - в Беларуси будут менять характер поддержки уязвимых слоев населения

5 декабря, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. В Беларуси постепенно будут менять характер поддержки социально уязвимых слоев населения. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время обращения к депутатам Палаты представителей и членам Совета Республики, передает корреспондент БЕЛТА.

"В свое время мы провозгласили Беларусь социальным государством. Поддержка социально уязвимых категорий есть и будет одним из векторов нашей политики. Однако уровень развития нашего общества и гражданской ответственности белорусов позволяет менять характер такой поддержки. Постепенно переходить от патерналистской модели к поддерживающей, когда государство не просто берет на себя решение всех проблем человека, а создает такие условия, чтобы человек самостоятельно мог решать свои проблемы. То есть не рыбу, а удочку в руки", - сказал Александр Лукашенко.

По словам Президента, для такого перехода в стране создана достаточно эффективная правовая база. "Сохраняя лучшее, что наработано и проверено опытом, парламенту предстоит дополнять, совершенствовать правовые нормы с учетом современных требований, достижений и передового международного опыта", - подчеркнул глава государства.

Особое внимание следует обратить на тему демографической безопасности, считает Александр Лукашенко. В этой сфере, добавил он, в стране сегодня пожинают плоды спада рождаемости 1990-х годов, поскольку именно это малочисленное поколение становится родителями.

"Еще один чувствительный вопрос - угроза потери наших традиционных ценностей. В условиях стремительно развивающегося мира у молодого поколения на первый план выходят вопросы личностной самореализации в ущерб стремлению создать семью и продолжить род. Семья должна стать ориентиром всей социально-экономической политики. Что бы мы ни делали - строили жилье, благоустраивали наши города, развивали образование, медицину, спорт, в качестве главного потребителя благ и услуг мы должны видеть детей, семью", - подчеркнул Президент.

Глава государства рассказал о странной метаморфозе. По его словам, в советские годы детям приходилось работать, в противном случае их заставляли родители, сейчас же все происходит наоборот. "Наши молодые родители ногу за ногу, на диван, тычут в планшеты, иногда смотрят "ящик". Открывая спортивные объекты при школах, я прошу, чтобы дети тащили ленивых родителей на эти спортивные объекты. И это не только внешнее требование, в этом большой смысл: люди болеть меньше будут, меньше в аптеки будут ходить и стоять в очереди, требуя, чтобы лекарства были подешевле. Увы, вот так переворачивается мир даже в мелочах", - с сожалением констатировал Александр Лукашенко.

Только приняв перечисленные меры, убежден он, можно сохранить белорусскую самоидентичность и нацию. "Законы, а также деятельность и личный пример людей, которые сегодня являются лидерами мнений, - представители власти, научной и творческой интеллигенции - должны работать на решение всех жизненно важных вопросов. Мы должны вести за собой общество по всем направлениям: от спорта до экономки", - заявил белорусский лидер.-0-